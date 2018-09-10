Создание сайта на Word-press

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок205 просмотров

Создание сайта (лендинга) на Word-press по услугам доставки еды в Ставрополе. Есть сайт ресторана, хотим такой же сайт (стиль, дизайн, анимации), но только по доставке еды сделать. 

Вот сайт ресторана http://lavash26.ru/ 

WordPress
7 лет назад
ivangetmanov
Иван 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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