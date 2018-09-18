Настройка темы Wordpress в точности как в примере

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок214 просмотров

Необходимо настроить тему Wordpress на сайте с установленным вордпресс и закачанной темой.

Требуется сделать 1 в 1.

WordPress
7 лет назад
stepinfuture
Алексей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

maleficus
Роман 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$5
2 дня
Escrow
Вменяемый, ответственный и отзывчивый исполнитель. Знает область и хорошо разбирается в предмете. Рекомендую
Все отлично. Рекомендую

Заявки фрилансеров

maleficus
Роман 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад