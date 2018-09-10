Некоторые доработки по Joomla

Нужно переделать превью карточки блюда (Wordpress, тема Caferesto, (Visual Composer)) Сейчас блюда выводятся так: См. ссылку : http://a0213186.xsph.ru/menu/#1534721304760-e159257c-c831 А нужно сделать как здесь: https://www.pestocafe.ua/delivery/menu/gril Только без кнопки "заказать" Ваши ...