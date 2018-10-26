Я думаю по названию все ясно исполнителю скину ТЗ
Скопировать шаблон WP, установить, развернуть, немного поправить
Нужно скопировать шаблон с сайта http://medovoemesto.ru/, WP, установить на хостинг, залить базу данных сайта www.realnyezarabotki.com, все отладить, внести необходимые правки. ПОЙДЕТ?
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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