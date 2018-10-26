Скопировать шаблон WP, установить, развернуть, немного поправить

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка141 просмотр

Нужно скопировать шаблон с сайта http://medovoemesto.ru/, WP, установить на хостинг, залить базу данных сайта www.realnyezarabotki.com, все отладить, внести необходимые правки. ПОЙДЕТ?

WordPress
7 лет назад
Artem189
Артем 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

true404
Стас 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$100
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
всё ок

Заявки фрилансеров

true404
Стас 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад