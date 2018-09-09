Подобрать шаблон wordpress и подогнать под прототип

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок165 просмотров

Необходимо:

  • Подобрать несколько вариантов шаблонов wordpres (ВАЖНО подбирать с современным дизайном, а не дизайном 2000-х!)
  • Утвердить его с нами
  • Подогнать под наш контент (см прототип) текст, картинки
  • Настроить отправку заявок
  • Быть готовым при необходимости покопаться в коде - доверстать недостающие блоки или переделать калькулятор
В заявке указывайте стоимость и сроки.

 

Прототип прикрепляю к заявке.

WordPress
7 лет назад
prof2007
Наталия 
41 год
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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