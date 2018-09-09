Отредактировать имеющиеся модули вывода картинок, адаптировать верстку.
Подобрать шаблон wordpress и подогнать под прототип
Необходимо:
- Подобрать несколько вариантов шаблонов wordpres (ВАЖНО подбирать с современным дизайном, а не дизайном 2000-х!)
- Утвердить его с нами
- Подогнать под наш контент (см прототип) текст, картинки
- Настроить отправку заявок
- Быть готовым при необходимости покопаться в коде - доверстать недостающие блоки или переделать калькулятор
Прототип прикрепляю к заявке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Макеты: https://yadi.sk/d/qGfnHQ6Y3aD8hb После будет натяжка на Битрикс. Если можете дать цену под ключ - отлично. Задание размещено, сверстанные макеты будут передаваться по готовности.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужна помощь, сделать автоматическую нумерацию товаров на опенкарт.Завершен7 лет назад
Нужна ЦРМ для обработки входящих звонков и писем. Телефония uiscom, ip- телефоны, работники отвечают сейчас не с компьютера, а с телефона. Почта корпоративная несколько доменов с несколькими ящиками. Почтовый сервер mail.ru. Нужна ЦРМ без ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
1. На главной странице сделать логотип не кликабельным. 2. В шапке сайта посередине сделать две кнопки Вызвать замерщика, а ниже Позвонить мне. При нажатии выходят формы для заполнения: Форма Вызвать: Заголовок ...Завершен7 лет назад
Есть верстка, необходимо натянуть на систему управления вордпресс, задание срочное Верстку скину в личные сообщения, приступать нужно как можно быстрееСистемы управления (CMS)16 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно доработать адаптивность, адаптация с 1366px сделать кроссбраузерным установить и настроить несколько модулей установить скрипт или плагин Уведомление об использовании файлов cookie сайт скину по ссылкеСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо сократить и изменить URL адрес , на более короткий и чтобы я его могла указывать сайтом на странице Инстаграмм , чтобы его не блокировали. В таком виде ссылку Инстаграмм не даёт ...Завершен7 лет назад
Заявки без предварительных сроков и цены не рассматриваются. Если нужно что-то уточнить чтобы дать оценку - пишите вопросы в личку на этом сайте либо прямо в заявке. Структура сайта 1.Главная ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется внести некоторые доработки на сайте. CMS Битрикс. Просьба писать тем кто хорошо разбирается в данной оси. Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи. Свяжусь со всеми заинтересовавшими. Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад