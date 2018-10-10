Нужна ЦРМ для обработки входящих звонков и писем. Телефония uiscom, ip- телефоны, работники отвечают сейчас не с компьютера, а с телефона. Почта корпоративная несколько доменов с несколькими ящиками. Почтовый сервер mail.ru. Нужна ЦРМ без ...
Опенкарт
Добрый день. Нужна помощь, сделать автоматическую нумерацию товаров на опенкарт.
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