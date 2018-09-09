1. На главной странице сделать логотип не кликабельным. 2. В шапке сайта посередине сделать две кнопки Вызвать замерщика, а ниже Позвонить мне. При нажатии выходят формы для заполнения: Форма Вызвать: Заголовок ...
Нужна ЦРМ
Нужна ЦРМ для обработки входящих звонков и писем. Телефония uiscom, ip- телефоны, работники отвечают сейчас не с компьютера, а с телефона.
Почта корпоративная несколько доменов с несколькими ящиками. Почтовый сервер mail.ru. Нужна ЦРМ без абонентской платы, хостинг на моей площадке. Обработанные лиды (номера телефонов и е-маилы) передаются в УТ 1С. На стороне 1С ничего делать не надо, там уже сделано. обмен происходит xml файлами. Телефония: нужна запись звонков с возможностью прослушать, юиском хранит только месяц запись. статусы звонков отвечен, пропущен, не дозвон. Входящий исходящий ... Инфа по sip который ответил.
Если по не отвеченному номеру перезвонили, то он из не отвеченных пропадает. Стандартный набор для телефонии.
Почта: письма храним на маил, у себя не храним. Стандартные механизмы обработки писем, как в маил.ру Возможность добавлять и сохранять файлы, черновик, ответить переслать и т.д. нужна видимость истории переписки. Видеть кто ответил на письмо и кто из работников ответил на первое письмо клиента.
При ответе на письма и их написании выбирать от кого из списка доступных ящиков, по умолчанию при ответе тот ящик на который написал клиент. статус письма по обработке, прочитано, отвечено... Нужны папки или фильтры для группировки писем. фильтры привязаны к ящикам. т.е. у каждого ящика свой набор фильтров. на общем списке писем нужны фильтры по е-маил, папкам, работникам, вх.исх., статус обработки письма.
В 1С передаем номер, почту клиента, кто обработал sip, дату время и длительность звонка, вх. исх. обратно по лидам передается статус: загружен, сработал.
По обработкам лидов нужен отчет по работникам по результативности, сколько обработал, сколько забил, сколько результативных.
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