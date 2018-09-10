Натянуть верстку на шаблон битрикс и создать меню с детальными вложен

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок175 просмотров

Я думаю по названию все ясно исполнителю скину ТЗ

7 лет назад
jaroslav008
Ярослав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров