Доделать превью карточки блюда Wordpress

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Завершен4 заявки182 просмотра

Нужно переделать превью карточки блюда (Wordpress, тема Caferesto, (Visual Composer))

Сейчас блюда выводятся так: См. ссылку : http://a0213186.xsph.ru/menu/#1534721304760-e159257c-c831

А нужно сделать как здесь: https://www.pestocafe.ua/delivery/menu/gril

Только без кнопки "заказать"

Ваши предложения оп ценам и срокам в коменты.

WordPress
7 лет назад
Puxa
33 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

medoox
Андрей 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Escrow
Андрей сделал свою работу качественно и своевременно. Учел дополнительные просьбы заказчика и уложился в заявленный бюджет. По работам с ВордПрессом к нему можно смело обращаться.
Ну что сказать? Душевно! Чётко! звёзды говорят сами за себя!

Заявки фрилансеров

medoox
Андрей 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад