Глюк в Вукомерц ВордПресс

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Закрыт6 заявок194 просмотра

http://gekomarket.ru/product/svetlo-seryy-kozhanyy-ryukzak-twinsstore/ товар

а в категории его нет http://gekomarket.ru/product-category/ona/aksessuary/rjukzaki/

то есть товары не показываются в категориях

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7 лет назад
George28
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров