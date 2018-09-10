Правки на интернет магазине prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок162 просмотра

Добрый день!.

Сделал мне один разработчик интернет магазин на prestashop, ищю исполнителя, кто сможет довести до ума, чтобы можно было оформить заказ без ошибок, на данный момент нынешний разработчик не разбирается, так ошибка какая-то типа не заполнена форма, срабатывает валидация но все поля заполняме!

жду адекватную цену и сроки!

PrestaShop
7 лет назад
Irenjazz
Ирина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров