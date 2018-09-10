Правки на интернет магазине prestashop

Добрый день!.

Сделал мне один разработчик интернет магазин на prestashop, ищю исполнителя, кто сможет довести до ума, чтобы можно было оформить заказ без ошибок, на данный момент нынешний разработчик не разбирается, так ошибка какая-то типа не заполнена форма, срабатывает валидация но все поля заполняме!

жду адекватную цену и сроки!