Необходимо внести изменения на сайт на платформе WordPress. Требуется создать внутреннюю страницу, аналогичную приложенному примеру, с предоставленным текстом и фото. Также нужно реализовать галерею с прокруткой, где при открытии страницы будут отображаться 2-3 строки, а при прокрутке будут добавляться новые фото. Пример сайта для вдохновения будет предоставлен.