Joomla 2.5 Virtualmart: подстроить стили

1. Необходимо настроить вывод стандартных статей в Joomla

2. В виртуалмарте необходимо скопировать стили отображение из подкатегорий в категории (т.е. как таковые стили есть - их надо присвоить правильно)

3. Немного поработать с шапкой сайта: сместить несколько элементов.

По всем пунктам есть подробное тз в форме скриншотов с указанием где и что необходимо сделать.