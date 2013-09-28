Joomla 2.5 Virtualmart: подстроить стили

$50
Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок158 просмотров
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1. Необходимо настроить вывод стандартных статей в Joomla

2. В виртуалмарте необходимо скопировать стили отображение из подкатегорий в категории (т.е. как таковые стили есть - их надо присвоить правильно)

3. Немного поработать с шапкой сайта: сместить несколько элементов.

По всем пунктам есть подробное тз в форме скриншотов с указанием где и что необходимо сделать.

Joomla
10 лет назад
andrej888
Андрей 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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