Настройка магазина Joomla+ MijoShop

Есть сайт на Joomla 2.5 + компанент магазина MijoShop + много всяких полезных модулей от Open Cart (которые по идее должны подходить к этому компаненту) . Необходима помощь в настройке этих модулей (установка + настройка + возможно правка стилей) + перевод на русский компанента ( есть файлы , но не пойму как правильно их воткнуть).

Объем работ может вырасти, по-этому конкретное ТЗ скорее всего разобъется на несколько частей с оплатой за выполнение каждой части.

Необходим исполнитель, который знаком с этой системой и может в нормальные сроки реализовать предложенное ТЗ. Тех.задание вышлю дополнительно, непосредственно исполнителю. После обсуждения ТЗ - согласовываем стоимость.