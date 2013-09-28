Требуется администратор Wordpress

Здравствуйте уважаемые коллеги!

Хочу подбросить вам работу, за которую я лично не могу взяться по состоянию здоровья.

Мне надо помочь товарищу, который является руководителем компании и ничего не смыслит в сетевых технологиях.

Мой личный интерес здесь в деньгах 0 рублей и 0 копеек.

Работка не пыльная, но в серьёз и надолго, потому что сайты принадлежат организации.

Случилось так, что внутри компании произошли серьёзные перестановки, и прежний администратор, который занимал ещё и другую должность уже не занимается ресурсами и вовсе не работает в компании.

Поэтому возникла необходимость в поиске человека, кто будет этим заниматься далее.

Брать человека в штат нет необходимости, потому что целыми днями там делать нечего, поэтому «удалённый» администратор вполне устроит.

Вся работа по мере необходимости и время от времени. То есть добавление информации, редактирование и может, какие-то мелкие работы по движку. Оплата по-договорённости.

Ресурсы работают на движках Wordpress, поэтому, желательно иметь навыки работы именно с этой CMS, чтобы делать работу без задержек.

Чтобы не было «испорченного телефона» дам всем заинтересовавшимся координаты для связи напрямую с руководителем. Сами выслушаете, обсудите и предложите свою цену.

Уважаемые коллеги! Большая просьба. Пожалуйста, будьте объективными, предлагая стоимость ваших услуг относительно обозначенному кругу задач.

Всем заинтересованным в работе скину в «личку», личные контакты руководителя организации. Анализируйте, обсуждайте, договаривайтесь об оплате.

Есть перспективы развития, потому что у компании есть ещё несколько сайтов помимо этих, которые так же нуждаются в поддержке.

Вот сайты, которые надо администрировать сейчас:

http://gchawards.com

http://protransport.info

Как только будет выбран кандидат – закрою вакансию.

Спасибо. С уважением, Станислав Александрович.