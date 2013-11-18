Поправить сайт на WordPress

Для тех, кто не перегружен - небольшая работка на сейчас.

На давно заброшенном сайте http://greece.ua/ сверху вылезла какая-то надпись... Сайт вроде и заброшенный, но все равно неприятно.

Можно поправить за небольшие деньги? :)

Прошу указать Вашу цену и сроки.

Оплата - вебмани.

И по всем понятным причинам - только по факту ужЕ сделанной работы :)

Исполнитель - из Украины.

Спасибо заранее всем, кто обратит внимание!