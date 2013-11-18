Поправить сайт на WordPress

1) Сделать вывод всех нужных функций ( форматирование, картинки и т.д. ) на главную и во внутрь. Что бы ничего не конфликтовало 2) Сделать вывод картинок. Как полноразмерных, так и анонс на главную на выбор автор ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для тех, кто не перегружен - небольшая работка на сейчас.
На давно заброшенном сайте http://greece.ua/ сверху вылезла какая-то надпись... Сайт вроде и заброшенный, но все равно неприятно.
Можно поправить за небольшие деньги? :)
Прошу указать Вашу цену и сроки.
Оплата - вебмани.
И по всем понятным причинам - только по факту ужЕ сделанной работы :)
Исполнитель - из Украины.
Спасибо заранее всем, кто обратит внимание!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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