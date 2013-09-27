Програмист, который хорошо знает Drupal

$500
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт на друпале.

Давно ничего не делал на нем - перенес на другой хостинг, он создает большую нагрузку и много ошибок.

Нужно привести сайт в порядок обновить движек, пару разделов доделать и оптимизировать чтобы быстро страницы грузились.

Указывайте, пожалуйста, цену за час и день работы.

Drupal
10 лет назад
Chichichek
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка информационного портала на Yii

    Есть сайт - информационный портал. Уже готова админка. Нужно сделать: публичную часть сайта и личный кабинет пользователя. В ЛК доступны разделы: закладки объявления профиль блог организации сообщения репетиторы форум вопрос-ответ Реализовать на Yii framework Срок: примерно 1 месяц Предоплаты нет. Цена: договорная. Все остальные подробности: в личной переписке с выбранными фрилансерами. В портфолио ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка + доработка Joomla

    Доброго времени суток! Я купил модуль фильтра вот он тут http://frankeshops.com.ua/sortery Модуль http://myext.eu/en/vmcustom-param-vip?virtuemart_product_id=2&amp;virtuemart_category_id=1 Нужно сделать для каждой категории и стилизировать как http://hausdorf.ru/catalog/moyki/franke/ И добавить возможность к товару выбора цвета в фильтре и в товаре

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта из макета на 1С-Битрикс

    CMS 1C-Битрикс нету. Так что, если у вас спец. условия на приобретение, это хорошо, но не обязательно. Превью макета во вложении. Оригинал макета PSD слоями. Соответственно нужно верстануть и натянуть на CMS. Жду цены.

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установка на WordPress

    Есть исходник в psd и две сверстанные страницы (главная http://220.su и внутренняя http://220.su/page2.php), функционал обратной связи уже настроен, нужно установить их на Wordpress. Внутренние страницы все одинаковые. Сделать надо быстро, грамотно и без ошибок.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Исправление ошибок на сайте Wordpress

    $50

    Необходимо исправить некоторые ошибки на сайте. Ошибки касаются программной части. По возможности разобраться с оптимизацией сайта. 1. В админке в категориях блог/события/проекты - поля ввода поменять на редактор текста 2. На главной странице выводить 3 ближайших события ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • WP - сверстать, натянуть и настроить

    Здравствуйте. Нужно сверстать psd макет под WP, натянуть его на установленный WP, произвести все нужные настройки. Скрин прикрепил, видно плохо, но фактически ничего сложно там нет. Прошу по возможности сразу писать цену и сроки. Благодарю! Хорошего дня.

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание 1-3х аналогов сайта.

    Добрый день. Необходимо сделать от одного до 3х аналогов сайтов доброзаймов.ру, займовик.ру. Функционал смотрите на сайте, система управления - приветствуется самописная. Готовые CMS не особо.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад