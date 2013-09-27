Програмист, который хорошо знает Drupal

Есть сайт на друпале.

Давно ничего не делал на нем - перенес на другой хостинг, он создает большую нагрузку и много ошибок.

Нужно привести сайт в порядок обновить движек, пару разделов доделать и оптимизировать чтобы быстро страницы грузились.

Указывайте, пожалуйста, цену за час и день работы.