Поправить шаблон Wordpress

1) Сделать вывод всех нужных функций ( форматирование, картинки и т.д. ) на главную и во внутрь. Что бы ничего не конфликтовало

2) Сделать вывод картинок. Как полноразмерных, так и анонс на главную на выбор автор ( то есть и анонс + картинка или аноанс, или картинка и т.д. )

3) Подправить переменную дат, что бы у всех постов выводилась дата, даже если они от одного числа.