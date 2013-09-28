Натянуть верстку

Ищу bitrix-программиста для реализации поиска на сайте http://witology.9-lines.com/ Верстка страницы поиска тут - http://witology.9-lines.com/verstka/search.html "Все разделы", "Блог", "Проекты", "События", "Новости" - ajax фильтр по разделам. В заявке пишите: 1. время выполнения 2. вашу стоимость При грамотном исполнении возможно дальнейшее постоянное сотрудничество ...
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