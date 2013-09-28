Bitrix-программист

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки105 просмотров
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Ищу bitrix-программиста для реализации поиска на сайте http://witology.9-lines.com/

Верстка страницы поиска тут - http://witology.9-lines.com/verstka/search.html

"Все разделы", "Блог", "Проекты", "События", "Новости" - ajax фильтр по разделам.

В заявке пишите:

1. время выполнения

2. вашу стоимость

При грамотном исполнении возможно дальнейшее постоянное сотрудничество (почасовая работа, 32000 в месяц, 200 руб за час работы)

10 лет назад
baks36
Игорь 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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