Доработка сайта на Joomla

Шаблон: joomla25-templates.joomlart.com/ja_university/ , Joomla 2.5 , шаблон коммерческий. Надо: 1. Скопировать модульные позиции (5шт) и вставить их после блока Content (см. new-modul-positions.jpg). Оформление модулей сохранить. 2. Настроить отображение раздела новостей в соответствии с картинкой 2 в приложении. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется выполнять работы по доработке сайта happyhome-mebel.ru на Joomla на почасовой или попроектной основе (выполнение ТЗ).
Требования к исполнителю:
- большой опыт работы с Joomla, компонентом JBZoo.
- Потребуется очистить код от неиспользуемых модулей.
- Потребуется оптимизация кода - увеличение скорости загрузки и работы сайта.
- Потребуется доработка - встраивание новых подключаемых модулей
- умение работать по ТЗ
- адекватное отношение к исправлениям и доработкам выполненной работы в разумных пределах, если потребуются
- наличие Skype и микрофона, стабильный интернет
- ответственное отношение к работе
Обязательно указывайте в заявках желаемую стоимость часа работы.
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