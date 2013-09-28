Найти и исправить все ошибки на сайте

Требуется сделать работу над ошибками и предложить список исправлении по сайту.

Соберем список косяков и готовы их исправлять.

Прикрепляю уже существующий список, требуется коллективная работа.

Движок: joomla.

Задача: причесать и привести в порядок, возможно переработать разделы и сделать их удобнее и проще.

Нету ограничении к работе, главное креативно подойти.

Сайт должен продавать, быть на уровне с лучшими бронирующими сайтами апартаментов в России, нужен программист который будет вести его в дальшейшем, работы много!