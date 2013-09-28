Найти и исправить все ошибки на сайте

Здравствуйте уважаемые коллеги! Хочу подбросить вам работу, за которую я лично не могу взяться по состоянию здоровья. Мне надо помочь товарищу, который является руководителем компании и ничего не смыслит в сетевых технологиях. Мой личный интерес здесь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать работу над ошибками и предложить список исправлении по сайту.
Соберем список косяков и готовы их исправлять.
Прикрепляю уже существующий список, требуется коллективная работа.
Движок: joomla.
Задача: причесать и привести в порядок, возможно переработать разделы и сделать их удобнее и проще.
Нету ограничении к работе, главное креативно подойти.
Сайт должен продавать, быть на уровне с лучшими бронирующими сайтами апартаментов в России, нужен программист который будет вести его в дальшейшем, работы много!
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Для http://tavolini-ru.1gb.ua/catalog реализовать пейджинг.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добавил в описании способов оплаты при оформлении заказа уточнения, со ссылкой на другую страницу сайта. (скрин в приложении) В итоге в админке некорректно отображаются детали заказа, часть информации о заказе не отображается. Требуется поправить отображение заказа в ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Натянуть и сделать рабочий шаблон на WP http://demo.themina.net/shopfast/index.phpСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищу bitrix-программиста для реализации поиска на сайте http://witology.9-lines.com/ Верстка страницы поиска тут - http://witology.9-lines.com/verstka/search.html "Все разделы", "Блог", "Проекты", "События", "Новости" - ajax фильтр по разделам. В заявке пишите: 1. время выполнения 2. вашу стоимость При грамотном исполнении возможно дальнейшее постоянное сотрудничество ...Закрыт10 лет назад
Основные требования: сбор заявок, данных клиентов, отправка уведомлений, подтверждение получения писем.. Подгрузка данных с других ресурсов (фото тексты) или через админ. панель с простым и быстрым обменом информацииЗакрыт10 лет назад
Исправить некорректное отображение Last-Modified (выдает Last-Modified: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT) вместо актуальной даты изменения), добавить выдачу Last-Modified для категорий (сейчас есть для товаров) Сайт http://dilknigi.ru На случай, если предложите готовый модуль для стандартной версии- были ...Закрыт10 лет назад
Требуется выполнять работы по доработке сайта happyhome-mebel.ru на Joomla на почасовой или попроектной основе (выполнение ТЗ). Требования к исполнителю: - большой опыт работы с Joomla, компонентом JBZoo. - Потребуется очистить код от неиспользуемых модулей. - Потребуется оптимизация кода - ...Закрыт10 лет назад
- $15
Шаблон: joomla25-templates.joomlart.com/ja_university/ , Joomla 2.5 , шаблон коммерческий. Надо: 1. Скопировать модульные позиции (5шт) и вставить их после блока Content (см. new-modul-positions.jpg). Оформление модулей сохранить. 2. Настроить отображение раздела новостей в соответствии с картинкой 2 в приложении. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад