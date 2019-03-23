Копирования и настройка лендинга

Системы управления (CMS)Закрыт20 заявок239 просмотров
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Здравствуйте, нужно сделать копию лендинга одностраничника и настроить все под меня. Если сработаемся будут постоянные заказы. 

Предлогайте ваши цены и какие настройки будут входить в услугу?

5 лет назад
Aniuta83
40 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
месяц назад