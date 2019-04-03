Создание главной страницы, доработка сайта

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки199 просмотров
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Ресурс создан недавно, контент - перевод качественных статей IT тематики, в будущем также АСУ и др. Необходимо переделать главную страницу (обсуждается), с которой почти 100% отказов, добавить навигацию по статье, где это необходимо, сделать общую навигацию и стиль меню.

5 лет назад
plastictown
Михаил 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
_daniilb_
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
$1
5 дней
WMZ
Заказывал Главную и Внутреннюю страницы. Он посмотрел на ТЗ и сделал большую скидку! Благодарю) Скинул 50% предоплаты – не обманул! Всё сделал в короткие сроки, очень быстро и качественно. Вежлив, дружелюбен, легко найти общий язык. Советую!
Великолепный человек, очень приятно работать :3