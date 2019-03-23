WooCommerce поля в не родную вторую таблицу отправлять.

$35
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки132 просмотра
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Поля заказа отправлять в другую таблицу. Каждый заказ должен быть сохранен в две БД в основную и в вторую не родную тоже. Вторая таблица нужна для кассово аппарата. Для того чтобы заказы отображались на кассе тоже. Есть все данные куда куда и какие поля отправлять. 

500 ошибка бывает выскакивает. надо разобраться.

WooCommerce
5 лет назад
guest_15335516950951
5 лет в сервисе
Был
4 года назад