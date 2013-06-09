Натянуть на wordpress

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Завершен10 заявок154 просмотра

Есть сверстанный сайт. нужно его поставить на wp до завтрашнего вечера. С Вас стоимость.

WordPress
12 лет назад
sonysony
Назаров 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

igrebnev
Иван 
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Хорошая качественная работа.
Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

igrebnev
Иван 
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад