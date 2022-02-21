Натянуть верcтку на cms hostcms

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка527 просмотров
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Всем привет. 

Надо

1. Натянуть на host cms готовой верстки

2. Настроить (отправка заявок, ssl, настройка хостинга, мультиязычность - модуль предоставлю и т.д.)

Во вложении верстка

По срокам - очень срочно

https://disk.yandex.ru/d/yrXPlcYsm27P2g  - верстка

2 года назад
sotgn
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад