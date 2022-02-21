Развернуть бекап вордпресс

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок535 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, коллеги. Необходимо развернуть бекап wordpress  на обычном хостинге wordpress

2 года назад
iconmax363
Максим 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
coder0204
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
17 дней назад
2 года назад
$20
1 день
UAH
Задача сделана быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству!
Быстрая оплата. Чёткое ТЗ. Рекомендую!