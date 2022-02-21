Переделать дизайн сайта

Системы управления (CMS)Закрыт15 заявок699 просмотров
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Иметься сайт на платформе modx, стоит шаблон медицинского центра, необходимо переделать дизайн на тематику наркологической клиники (алкоголизм, наркология, реабилитация), в общем подготовить оформление под загрузку текстового контента.

Графики для дизайна НЕТ!!!

РЕДИЗАЙН то есть внести изменения, "работа одного дня", креативные, творческие личности как и ранее надеюсь остались здесь!

Дизайн сайта
2 года назад
dop
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад