Доработки по сайту на Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки575 просмотров
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Требуется произвести доработки сайта на CMS Битрикс.

Сайт manulan.ru

ТЗ прилагается.

Просьба назвать сроки и стоимость.

2 года назад
Jokerik
Олег 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад