Натянуть верстку на Wordpress

$616
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка262 просмотра

Натянуть верстку на Wordpress

WordPress
5 лет назад
smart_it
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$616
15 дней
Escrow
Работа выполнена в полном объеме и в срок, рекомендую!
Сотрудничеством доволен, отличная обратная связь и своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад