Общая задача: Для всех наших рабочих на оутсорсе сделать своеобразную панель контроля текущего времени и задач Проект нужно выполнить на Yii, т.к. в будущем этот блок нужно будет привязать к уже работающему проекту. рабочий логинится, включает счетчик. Для каждого ...
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Поставили шаблон на opencart но не доработали
Срочно нужно сделать небольшие правки
Подробности в личку
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