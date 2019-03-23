Доработка модуля фильтров на опенкарт

Нужна копия [url=http://politrussia.com/]этого[/url] сайта развернутая на WP и насртоенная. Под патриоическую огранзацию (свой СМИ). Оплата в любой валюте и системе удобной Вам, но нужно дешево - работать буду с человеком который предложит минимальную цену.
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Прописать Canonical на посадочные страницы на фильтре. У посадочных страниц есть свой title, description.
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