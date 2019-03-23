Доработка модуля фильтров на опенкарт

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка155 просмотров
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Прописать Canonical на посадочные страницы на фильтре. У посадочных страниц есть свой title, description.

5 лет назад
Tata_1
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад