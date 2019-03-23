Доработать категории товаров на Вордпрес

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки313 просмотров
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Необходимо вывести дополнительные поля в категории 

1. описание над товаром (на странице пагинации не выводим)

2. описание под товаром (на странице пагинации не выводим)

5 лет назад
mikeromanov
Михаил 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
21 день назад