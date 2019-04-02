Сверстанные страницы установить на Wordpress сделать Backend

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки196 просмотров
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Сверстанные страницы установить на Wordpress  сделать Backend

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5. Вопросы по проекту

WordPress
5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
Rulya_CRX
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$160
3 дня
Результатом довольны. Профессиональный подход к работе. Все пожелания выполнялись адекватно и в срок. Привнес некоторый креатив в проект. Все понравилось. Рекомендую.
Сотрудничеством доволен. Спасибо!