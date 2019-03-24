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Yii Подсчет времени каждого пользователя, распределение задач
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общая задача:
Для всех наших рабочих на оутсорсе сделать своеобразную панель контроля текущего времени и задач
Проект нужно выполнить на Yii, т.к. в будущем этот блок нужно будет привязать к уже работающему проекту.
рабочий логинится, включает счетчик.
Для каждого проекта идет свой подсчет времени.
При выборе проекта листовки продуктов скажем в ebay, он должен каждый номер заложенного в ебай продукта записывать в систему.
Система таким образом считает, сколько времени ему понадобилось на продукт и считает время
Т.к. еще нет точного плана как это должно выглядеть, идеальным вариантом была бы часовая ставка.
Пож. указывайте ваш опыт и часовую ставку.
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