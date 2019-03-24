Yii Подсчет времени каждого пользователя, распределение задач

Общая задача:

Для всех наших рабочих на оутсорсе сделать своеобразную панель контроля текущего времени и задач

Проект нужно выполнить на Yii, т.к. в будущем этот блок нужно будет привязать к уже работающему проекту.

рабочий логинится, включает счетчик.

Для каждого проекта идет свой подсчет времени.

При выборе проекта листовки продуктов скажем в ebay, он должен каждый номер заложенного в ебай продукта записывать в систему.

Система таким образом считает, сколько времени ему понадобилось на продукт и считает время

Т.к. еще нет точного плана как это должно выглядеть, идеальным вариантом была бы часовая ставка.

Пож. указывайте ваш опыт и часовую ставку.