Доработка JoomShopping

Общая задача: Для всех наших рабочих на оутсорсе сделать своеобразную панель контроля текущего времени и задач Проект нужно выполнить на Yii, т.к. в будущем этот блок нужно будет привязать к уже работающему проекту. рабочий логинится, включает счетчик. Для каждого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ
Сайт на JoomShopping 4.15.0.
Необходимо на страницах родительской категории типа radiator-kermi.ru/radiatory-kermi-profilnye -
вывести без иконок категорий 1-го ровня все товары из этих подкатегорий 1-го уровня, с разбивкой (панагинацией) на страницы.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно импортировать около 300 товаров с атрибутами из xls в магазин на woocommerce. На сайте стоит плагин WP All Import Pro. Можно сделать импорт через него или любым другим способом. Товары разбиты на 4 категории.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо доработать шаблон интернет магазина Подробности в личку Оставляйте заявки кто готов помочьСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Сверстанные страницы установить на Wordpress сделать Backend http://static.therealstart.com/gs-index.html# http://static.therealstart.com/gs-university.html# http://static.therealstart.com/gs-program.html# http://static.therealstart.com/gs-pages.html# http://static.therealstart.com/gs-blog.html# http://static.therealstart.com/gs-programs.html# http://static.therealstart.com/gs-about.html# http://static.therealstart.com/gs-article.html# http://static.therealstart.com/gs-schools.html# Жду от вас : 1. Сроки 2. Бюджет 3. Процесс работы над проектом 4. Когда можете начать работу 5. Вопросы по проектуЗавершен5 лет назад
Прописать Canonical на посадочные страницы на фильтре. У посадочных страниц есть свой title, description.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать копию лендинга одностраничника и настроить все под меня. Если сработаемся будут постоянные заказы. Предлогайте ваши цены и какие настройки будут входить в услугу?Системы управления (CMS)20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $35
Поля заказа отправлять в другую таблицу. Каждый заказ должен быть сохранен в две БД в основную и в вторую не родную тоже. Вторая таблица нужна для кассово аппарата. Для того чтобы заказы отображались на кассе ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ресурс создан недавно, контент - перевод качественных статей IT тематики, в будущем также АСУ и др. Необходимо переделать главную страницу (обсуждается), с которой почти 100% отказов, добавить навигацию по статье, где это необходимо, сделать общую ...Завершен5 лет назад
Всем привет, необходимо сверстать сайт на WPЗавершен5 лет назад
Добрый день! Необходима доработка сайта на CMS Modx и внесение небольших правок по верстке. ТЗ в приложении. От вас сроки и стоимостьСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад