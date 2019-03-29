Доработка JoomShopping

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки192 просмотра
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ТЗ

Сайт на JoomShopping 4.15.0. 

Необходимо на страницах родительской категории типа radiator-kermi.ru/radiatory-kermi-profilnye - 

вывести без иконок категорий 1-го ровня все товары из этих подкатегорий 1-го уровня, с разбивкой (панагинацией) на страницы.

5 лет назад
ilyxa-777
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
_M_A_S_T_E_R_
Алексей 
43 годаЛитва
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад
$15
1 день
WMZ
все очень быстро и четко
Отличный заказчик. Всем рекомендую!