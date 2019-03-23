Импорт товаров в Woocommerce

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки11735 просмотров
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Нужно импортировать около 300 товаров с атрибутами из xls в магазин на woocommerce. На сайте стоит плагин WP All Import Pro. Можно сделать импорт через него или любым другим способом. Товары разбиты на 4 категории.

WooCommerce
5 лет назад
andrey784
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад