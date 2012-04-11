Плагин лотереи для WordPress

Основные Требования:

1. Скрипты с "супер защитой", другими "супер примочками" в виде стилей, а так же никакой монетизации и биллинга делать не нужно.

2. Связаться по icq не могу – только Скайп, Сот. тел и E-mail.

3. Нужно сделать скрипт, который будет наполнять базу с данными участников и их купонами.

4. Виджет для уведомления участников о результатах лотереи на персональной странице (персональная страница есть в теме)

5. Скрипт рандомного выбора победителя – рассчитанный на несколько туров лотереи, управление из админки.

6. Оформить все как плагин для WP и установить.