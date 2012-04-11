Плагин лотереи для WordPress

$100
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки307 просмотров
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Основные Требования:

1. Скрипты с "супер защитой", другими "супер примочками" в виде стилей, а так же никакой монетизации и биллинга делать не нужно.

2. Связаться по icq не могу – только Скайп, Сот. тел и E-mail.

3. Нужно сделать скрипт, который будет наполнять базу с данными участников и их купонами.

4. Виджет для уведомления участников о результатах лотереи на персональной странице (персональная страница есть в теме)

5. Скрипт рандомного выбора победителя – рассчитанный на несколько туров лотереи, управление из админки.

6. Оформить все как плагин для WP и установить.

WordPress
12 лет назад
optimizsite
Андрей 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
aaachilov
Антон 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$50
2 дня
Выполнено все отлично и в срок как договаривались. В ходе работы с исполнителем проблем не возникло. Антон, Спасибо за работу!
С Андреем приятно работать, чёткое ТЗ, своевременная оплата.
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