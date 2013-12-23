Правки на Opencart

Нужно сделать правки на 2х сайтах.

Итак.

Сайт 1 – winehelp.ru/

1) нужно чтобы в карточке товара свойства (те, которые под фото) были все активные. Сейчас активно только свойство "производитель", т.е. когда нажимаешь отображаются все товары данного производителя, а нужно чтоб была отфильтровка по каждому свойству ( по сорту винограда, по региону, по стране и т.д.).

2) нужно чтобы подкатегория "Крепкие напитки" слева всегда была открыта, т.е. чтобы все крепкие напитки отображались сразу, а не когда нажимаешь на кнопку Крепкие напитки

3) Сделать так чтобы баннер на главной остался только на главной странице, а когда человек листает каталог, на месте этого баннера был еще один ряд товаров.

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Сайт 2 – vinomir.su/

Перенести блоки-категории Вино, Крепкий Алкоголь, Аксессуары и т.д.

6 этих блоков на верх, вместо главного баннера. и сделать их интерактивными , как гармошка. пример www.keyauto.ru/, winestyle.ru/, блоки как бы накладываются друг на друга а при наведении на них открывались подкатегории-повтор каталога слева.

А в том месте где были эти блоки выставить товары.

Нужно сделать чем быстрее, тем лучше. Ожидаю от Вас стоимость и сроки за данные работы.

Оплата или по факту или по СБР, никакой предоплаты.