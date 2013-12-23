Необходимо из готового дизайна сайта интернет-магазина сделать тему (шкурку) в Shop Script 5 для главной и внутренних страниц (всего сайта). Обязательно наличие опыта, подтвержденного работами. Формат файлов: сайт - PSD иконки ...
Правки на Opencart
Нужно сделать правки на 2х сайтах.
Итак.
Сайт 1 – winehelp.ru/
1) нужно чтобы в карточке товара свойства (те, которые под фото) были все активные. Сейчас активно только свойство "производитель", т.е. когда нажимаешь отображаются все товары данного производителя, а нужно чтоб была отфильтровка по каждому свойству ( по сорту винограда, по региону, по стране и т.д.).
2) нужно чтобы подкатегория "Крепкие напитки" слева всегда была открыта, т.е. чтобы все крепкие напитки отображались сразу, а не когда нажимаешь на кнопку Крепкие напитки
3) Сделать так чтобы баннер на главной остался только на главной странице, а когда человек листает каталог, на месте этого баннера был еще один ряд товаров.
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Сайт 2 – vinomir.su/
Перенести блоки-категории Вино, Крепкий Алкоголь, Аксессуары и т.д.
6 этих блоков на верх, вместо главного баннера. и сделать их интерактивными , как гармошка. пример www.keyauto.ru/, winestyle.ru/, блоки как бы накладываются друг на друга а при наведении на них открывались подкатегории-повтор каталога слева.
А в том месте где были эти блоки выставить товары.
Нужно сделать чем быстрее, тем лучше. Ожидаю от Вас стоимость и сроки за данные работы.
Оплата или по факту или по СБР, никакой предоплаты.
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