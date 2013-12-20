У меня интернет-магазин игрушек, недавно начали работать. www.toy54.ru Хостинг - Timeweb. Сайт - на 1с-Битриксе ( Управление сайтом - малый бизнес). Было куплено типовое готовое решение (реализована схема с sku) . ...
Дизайн сайта (PSD) натянуть на Shop-script 5
Необходимо из готового дизайна сайта интернет-магазина сделать тему (шкурку) в Shop Script 5 для главной и внутренних страниц (всего сайта).
Обязательно наличие опыта, подтвержденного работами.
Формат файлов:
сайт - PSD
иконки - SVG
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Необходимо настроить мультиязычность на сайте CMS - Ruby on rails У меня два домена и 2 сайта (англ и русс. версии сайта) Я бы хотела оставить ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Поменять шаблон opencart на моем сайте. Нужно сделать сегодня. Сохранить всю информацию и разделы.Закрыт11 лет назад
Сайт не справляется с трафиком, работает медленно, попытался добавить ресурсов серверу, но после этого сайт вообще рухнул. Нужно восстановить работоспособность сайта и настроить сервер для работы с большим трафиком.Закрыт11 лет назад
- $50
Нужно сделать связку лендинга и crm Битрикс 24 через api То есть при отправки письма(формы обратной связи) должна создаваться запись в crm Интересуют цена и сроки.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу человека, который имеет ОПЫТ РАБОТЫ с Joomla+ZOO(JBZoo)+ Community Builder. Дилетантов просьба не беспокоить. Сайт на Joomla 2.5.16+ZOO 2.5.0 (JBZoo 2.0.2). Нужны доработки по «Профилю пользователя» и «Личному кабинету». А именно: ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Будет четкое ТЗ. Поставить плагин, переделать блок заказать звонок, настроить слайд шоу... Предлагайте стоимость ваших услуг в час, договоримся. Возможность получить положительный отзыв за небольшую работу. Исполнители только с Украины.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется программист для обновления и модернизации форума. Необходимо хорошее знание движка PHPbb. Желательно знание WordPress. Для работы с WordPress могу дать другого программиста в команду, либо может отказаться от этого пункта. ТЗ ...Закрыт11 лет назад
- $600
Натяжка PSD на Joomla 3, имеется шаблон готовый. Под него нарисованы PSD, требуется их адапировать под данный шаблон. Работа срочная. Первые результаты через пару часов. Финиш проекта к ночи сегодня. Бюджет 18 ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт http://corporate-regatta.ru/. Он сделан на html. нужно перевезти его на CMS wordpress. Сколько для этого нужно времени, и средств.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт11 лет назад