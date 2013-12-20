Дизайн сайта (PSD) натянуть на Shop-script 5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки176 просмотров

Необходимо из готового дизайна сайта интернет-магазина сделать тему (шкурку) в Shop Script 5 для главной и внутренних страниц (всего сайта).

Обязательно наличие опыта, подтвержденного работами.

Формат файлов:

сайт - PSD

иконки - SVG

11 лет назад
demidovee
Евгений 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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