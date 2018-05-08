Сверстать и натянуть на WP лендинг

Системы управления (CMS)Закрыт15 заявок201 просмотр
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Здравствуйте!

Есть макет https://www.dropbox.com/s/1vetfml028vrgc9/Untitled-2-1.jpg?dl=0 

Нужно сверстать адаптивом и натянуть на WP.

Моменты:

-сделать параметр цвет текста для блока ( делает или белый или черный текст)

-подключить плагин календаря / бронирования любой, какой легко стилизуете.

Пишем цену и сроки

6 лет назад
mondaystudio
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад