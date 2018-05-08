Настроить цель яндекс метрики в Tilda Zero Block

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки848 просмотров
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Добрый день. Нужно помочь настроить цель в яндекс метрики на клик кнопки в блоке Zero Block консткруктора тильды.

Tilda
6 лет назад
freelll
Сергей 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад