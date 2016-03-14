Обновить Joomla с 2.5.6 до последней версии. Сайт www_novye-okna_kz Требования: 1) Должны сохраниться все SEO настройки: Мета теги Title, Description, Keywords, ЧПУ всех страниц, Карта сайта, xml-карта, Атрибуты alt и title на картинках; ...
Сверстать и поставить на wordpress сайт
Макеты сайта – yadi.sk/d/2OZpXE8YqB56Z
Описание функциональности проекта – yadi.sk/i/_DqV22DcqB5JV
Работа в два этапа:
1. для начала нужно сверстать адаптивно заглушку "сайт в разработке" и закинуть на сервер в виде html файла – yadi.sk/i/HBKSSYTQqB5BC
2. После приступить к разработке сайта на вордпрессе, макеты фиксированной ширины, не адаптивные.
Исполнитель разрабатывает сайт на свое сервере и после внесения коррективов и по факту завершения работы производится оплата и сайт переносится на наш сервер.
Отдельно отмечу, что хотелось бы в итоге получить интересный сайт с плавными эффектами наведения на ссылки и кнопки и небольшой но приятной для глаза анимации плавного появления информации.
Ищу разработчика на постоянные заказы по wordpress, представляю рекламное агентство. В случае успешного выполнения заказа сразу отдаю в работу следующий проект.
Убедительная просьба:
1. Ознакомиться с проектом прежде чем оставлять заявку
2. Прочитать про оплату по факту, предоплаты быть не может
Бюджет проекта 10 000 руб. – срок жду от вас в заявке
Заявки фрилансеров
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