Сверстать и поставить на wordpress сайт

Макеты сайта – yadi.sk/d/2OZpXE8YqB56Z

Описание функциональности проекта – yadi.sk/i/_DqV22DcqB5JV

Работа в два этапа:

1. для начала нужно сверстать адаптивно заглушку "сайт в разработке" и закинуть на сервер в виде html файла – yadi.sk/i/HBKSSYTQqB5BC

2. После приступить к разработке сайта на вордпрессе, макеты фиксированной ширины, не адаптивные.

Исполнитель разрабатывает сайт на свое сервере и после внесения коррективов и по факту завершения работы производится оплата и сайт переносится на наш сервер.

Отдельно отмечу, что хотелось бы в итоге получить интересный сайт с плавными эффектами наведения на ссылки и кнопки и небольшой но приятной для глаза анимации плавного появления информации.

Ищу разработчика на постоянные заказы по wordpress, представляю рекламное агентство. В случае успешного выполнения заказа сразу отдаю в работу следующий проект.

Убедительная просьба:

1. Ознакомиться с проектом прежде чем оставлять заявку

2. Прочитать про оплату по факту, предоплаты быть не может

Бюджет проекта 10 000 руб. – срок жду от вас в заявке