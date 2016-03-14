Сверстать и поставить на wordpress сайт

$142
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок99 просмотров

Макеты сайта – yadi.sk/d/2OZpXE8YqB56Z 

Описание функциональности проекта – yadi.sk/i/_DqV22DcqB5JV 

Работа в два этапа: 

1. для начала нужно сверстать адаптивно заглушку "сайт в разработке" и закинуть на сервер в виде html файла – yadi.sk/i/HBKSSYTQqB5BC 

2. После приступить к разработке сайта на вордпрессе, макеты фиксированной ширины, не адаптивные. 

Исполнитель разрабатывает сайт на свое сервере и после внесения коррективов и по факту завершения работы производится оплата и сайт переносится на наш сервер. 

Отдельно отмечу, что хотелось бы в итоге получить интересный сайт с плавными эффектами наведения на ссылки и кнопки и небольшой но приятной для глаза анимации плавного появления информации. 

Ищу разработчика на постоянные заказы по wordpress, представляю рекламное агентство. В случае успешного выполнения заказа сразу отдаю в работу следующий проект. 

Убедительная просьба: 

1. Ознакомиться с проектом прежде чем оставлять заявку 

2. Прочитать про оплату по факту, предоплаты быть не может 

Бюджет проекта 10 000 руб. – срок жду от вас в заявке

HTMLWordPress
9 лет назад
veekram
35 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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