Верстка шаблона wordpress

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Завершен1 заявка106 просмотров

необходима сверстать из макета шаблон wp и натянуть, что бы был рабочий шаблон с виджетами и меню.

WordPress
11 лет назад
fxxer
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Pow_design
Евгений 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Отличный исполнитель, сделано на сутки раньше оговоренного срока, Я получил отличный шаблон, всего за сутки, качество на высоте. С данным исполнителем буду сотрудничать и дальше. Советую.
Было очень приятно работать с Никитой, с оплатой проблем не было никаких вопросов и т.д никаких задержек, всё оперативно, быстро, всё в лучшем виде, всем советую. Планирую и в дальнейшем продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Pow_design
Евгений 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад