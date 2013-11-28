Нужен человек, который может помочь в мелких правка интернет магазина. Поправить отображение корзины и карточки товара. Поставить ЧПУ Настроить некоторые страницы под конкретный вывод товаров
Верстка шаблона wordpress
необходима сверстать из макета шаблон wp и натянуть, что бы был рабочий шаблон с виджетами и меню.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется - возможность задавать уникальные заголовки неравные названию материала. В ответах пишите цену и сроки.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо оперативно внести правки на сайт. Движок : NetCat версия 3.1 Standard Сайт: alumarket.ru/products/automate/ Суть задачи. 1. Оранжевые кнопки делаем синими как остальные на сайте - ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Не пыльная работа по Ruby on Rails Требуется восстановить сайт на сервере, а именно: Установить софт nginx, ruby и postgresq Залить базу сайта. Возможно что то еще ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $35
Исправить верстку/шаблон сайта под UMI - цена $35. Описание проблемы. на первой странице в главном меню три пункта. Изначально исполнитель так сверстал шаблон, что только у первого пункта меню было "выпадающее" подменю. После того, как ...Завершен11 лет назад
- $200
Необходимо сверстать макет интернет-магазина PSD и натянуть на движок webasyst Бюджет 6000 рублей. Обязательно наличие портфолио.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $150
Ищу профессионала на легкий подработок. Необходимо настроить покупные шаблоны для трех сайтов на CMS WordPress. Требуется: Убрать, продублировать или переместить необходимые блоки. Настроить вид главной и внутренней страниц. ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте, необходимо сейчас разместить код на сайте. Движок Джумла. Жду вопросы, предложения по цене.Завершен11 лет назад
На сайте используется плагин Custom Permalinks http://wordpress.org/plugins/custom-permalinks/ Основная функция данного плагина — это возможность редактировать url любой записи или страницы на сайте, но при использовании таких символов, как "?» и "=" данный плагин их кодирует ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад