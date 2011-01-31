VirtueMart - проблемы вывода. Устранить!

Только для имеющих опыт по VirtueMart (Joomla 1.5)

Ресурс: цфеср-сутеукюкг (набираем латиницей)

Проблема: если часы отображаются как следует, то при нажатии ссылки "Vertu" - в правом верхнем углу мы имеем проблему вывода товаров. Выводится только одна позиция, несмотря на то, что в категории их несколько.

И это при том, что и база, и иерархия, что для телефонов, что для часов одинакова.

Необходимо, чтобы у Vertu все работало при выводе товаров так же, как и у часов.

Думаю, что для специалиста по "VirtueMart" эта работа - "семечки"

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