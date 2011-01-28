Создание сайта на Joomla

$166
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок192 просмотра

Оцените стоимость создания с flash меню и без него, но с условием его подключения к сайту ( вы разработаете его дизайн, а мы реализуем и предоставим вам для подключения к сайту ).

Бюджет на сайт с flash меню указан.

Joomla
14 лет назад
Uroboros-Pro
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров