Срочно поправить сайт на джумле

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки193 просмотра

Мне нужно в течение часа-двух поправить сайт santek-profi.ru

1. Добавить номер телефона

2. исправить смещение вправо на сайте.

очень нужна помощь.

Joomla
14 лет назад
kuznecmarket
Кузнецов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Mobuk
Артем 
33 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Артем крупно подвел меня с выполнением важного заказа. Получил деньги на регистрацию домена под якобы созданный сайт на джумле и исчез. Видимо, с этим исполнителем можно работать только с оплатой по фактиу. Если вообще можно.
Неответственный заказчик, работу выполнил а потом ждал от него денег месяц....

Заявки фрилансеров

Mobuk
Артем 
33 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Посадить дизайн на Битрикс

    Готовый дизай требуется посадить на Битрикс - работа для верстальщика и программиста. Желательно компания, с портфолио, отзывами, Москва. Пожалуйста, указывайте для ориентира стоимость (верстка + программирование) на примере работ из портфолио.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вывод данных формы в отдельном окне

    Сайт на Джумла 1.5. Тематика - такси с возможностью заказа онлайн через форму. мне нравится форма rsform!pro, давно знакома и понятна, но это не принципиально какой именно компонент форм. Нужно сделать ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Установить сайт на Modx

    Есть готовый сайт – www.svarogklin.ru/ нужно установить его на Modx. Корзину переносить не надо, соответственно интернет-магазина там не будет. Сам магазин находится на странице "Магазин подарков", нужно сделать ее просто страницей как все остальные. ...

    MODX
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Skype консультация по настройке CMS

    Мне хотелось бы разобраться в некоторых вопросах настройки двух CMS - bitrix, umi. Возможна другая не GPL. Основная задача такая - анкета зарегистрированного пользователя, возможность послать сообщение. Интересует реализация автоматического приема платежей и ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно переверстать на джумлу, добавить рус. версию

    $100

    Добрый день, сайт http://www.legalife.ru/ нужно переверстать на джумлу, а также добавить русскую версию сайта, сверху в шапке 2 кнопки русский/английский, дизайн, шрифт не меняется, также остается в задании что бы картинку на шапку можно ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Поправить базу в Битриксе

    Ри проверке БД сайта (тулзом самого Битрикса) получаем: --- b_search_content_stem 0 [error] Table './bitrix/b_search_content_stem' is marked as crashed and should be repaired b_search_content_title 0 [error] Table './bitrix/b_search_content_title' is marked as crashed ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перенос сайта с самописного движка на Joomla

    $100

    Нужно перенести сайт с самописного движка на joomla 1.5. При переносе сохранять дизайн не нужно (буду новый заказывать), достаточно поставить стандартный шаблон на 3 колонки. Обратите внимание, что сайту уже несколько ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перенос сайта под NetCat 4

    Необходимо: 1) перенести сайт www.cosmetic4you.ru со всей функциональностью под NetCat4 Extra согласно представленному шаблону 2) сверстать и натянуть готовый шаблон для NetCat 4 из psd 3) перенести базу товаров ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад