Перенести флеш сайт на Джумлу

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок146 просмотров

Нужно перевести www.top-hair.ru на Joomla.

галерею надо настроить и выложить tools.gavick.com/demo/photoslide-gk3.html

Ваши сроки/цены/предложения?

Разработчиков с менее чем 3 отзыва по джумле прошу не добавляться в проект.

HTMLJoomla
14 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров