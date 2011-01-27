Готовый дизай требуется посадить на Битрикс - работа для верстальщика и программиста. Желательно компания, с портфолио, отзывами, Москва. Пожалуйста, указывайте для ориентира стоимость (верстка + программирование) на примере работ из портфолио.
Поправить базу в Битриксе
Ри проверке БД сайта (тулзом самого Битрикса) получаем:
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b_search_content_stem 0 [error] Table './bitrix/b_search_content_stem' is marked as crashed and should be repaired
b_search_content_title 0 [error] Table './bitrix/b_search_content_title' is marked as crashed and should be repaired
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Задача: починить базу.
Кандидаты:
1. Должны иметь опыт подобных работ и обладать сертификатами Битрикса.
2. Уже по описанию, хотя бы приблезительно представлять, как проблема решается. (Если вы даже не представляете, с какой стороны подойти к решению этой проблемы, лучше не беритесь вообще.)
3. Заранее определить цену и сроки.
Все ответы только в проект. Личку и мессенджеры не читаю.
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