Поправить базу в Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки166 просмотров

Ри проверке БД сайта (тулзом самого Битрикса) получаем:

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b_search_content_stem 0 [error] Table './bitrix/b_search_content_stem' is marked as crashed and should be repaired

b_search_content_title 0 [error] Table './bitrix/b_search_content_title' is marked as crashed and should be repaired

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Задача: починить базу.

Кандидаты:

1. Должны иметь опыт подобных работ и обладать сертификатами Битрикса.

2. Уже по описанию, хотя бы приблезительно представлять, как проблема решается. (Если вы даже не представляете, с какой стороны подойти к решению этой проблемы, лучше не беритесь вообще.)

3. Заранее определить цену и сроки.

Все ответы только в проект. Личку и мессенджеры не читаю.

14 лет назад
gradart
Артур 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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