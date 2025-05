Поправить базу в Битриксе

Ри проверке БД сайта (тулзом самого Битрикса) получаем:

b_search_content_stem 0 [error] Table './bitrix/b_search_content_stem' is marked as crashed and should be repaired

b_search_content_title 0 [error] Table './bitrix/b_search_content_title' is marked as crashed and should be repaired

Задача: починить базу.

Кандидаты:

1. Должны иметь опыт подобных работ и обладать сертификатами Битрикса.

2. Уже по описанию, хотя бы приблезительно представлять, как проблема решается. (Если вы даже не представляете, с какой стороны подойти к решению этой проблемы, лучше не беритесь вообще.)

3. Заранее определить цену и сроки.

Все ответы только в проект. Личку и мессенджеры не читаю.